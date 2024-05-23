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Восстановление помощи от США Украине заставило Россию начать повторное наступление раньше, - ISW

Четверг 23 мая 2024 04:17
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Восстановление помощи от США Украине заставило Россию начать повторное наступление раньше, - ISW Иллюстративное фото: Россия была вынуждена раньше начать повторное наступление в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Россия была вынуждена начать повторное наступление в Украине раньше, чем планировала. Это связано с возобновлением помощи от Соединенных Штатов Америки Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

Как отмечают аналитики, российские войска приступили к ограниченным наступательным операциям вдоль российско-украинской границы на севере Харьковской области 10 мая.

Вероятно, они были вынуждены начать наступление раньше, чем планировалось, из-за возобновления помощи безопасности со стороны США. Однако российские войска задействовали ограниченное количество личного состава для проведения тяжелых пехотных атак к северу и северо-востоку от Харькова.

Однако уже 14 мая темпы российских наступательных операций на севере Харьковской области начали замедляться. Похоже, российские войска придают приоритет созданию "буферной зоны" на международной границе, а не более глубокому вторжению в Харьковскую область.

Россия начала наступление вдоль харьковской границы имея цель отвлечь украинские силы, чтобы предотвратить российское наступление в других районах восточной Украины.

Ситуация на фронте

С начала мая Россия предприняла попытки наступления в Харьковской области. Кроме этого, россияне увеличили количество атак по всей линии фронта. По заявлениям президента Владимира Зеленского, ВСУ уничтожают оккупантов в Харьковской области.

Одной из целей россиян является захват города Волчанск для создания плацдарма для своей пехоты.

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