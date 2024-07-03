Зеленский рассказал, что необходимо для повторного наступления ВСУ

Вооруженные силы Украины сейчас имеют лучшие позиции по расположению живой силы, чем это было несколько месяцев назад. Их новое наступление зависит от поставок вооружения Украине.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Bloomberg.

В то же время Зеленский отверг мнение о тупике между украинскими и российскими силами на поле боя. Он заявил, что украинские военные имеют лучшие позиции по живой силе, чем несколько месяцев назад, и новое наступление зависит от вооружения бригад.

Также президент высоко оценил пакет помощи в 61 миллиард долларов, одобренный Конгрессом США в этом году, но подчеркнул, что военная техника слишком долго доставляется на фронт.

"Это самая большая трагедия этой войны, что между решением и реальным фактом мы действительно долго, долго, долго ждем", - сказал Зеленский.

Повторное наступление России

Напомним, в начале мая этого года российские войска прорвали границу на севере Харьковской области, захватив несколько населенных пунктов и войдя в Волчанск.

Следует заметить, что накануне повторного наступления РФ Украина снова начала получать военную помощь от США. Ведь до этого в течение месяцев Конгресс не мог проголосовать за законопроект о помощи Киеву.

В то же время, аналитики Института изучения войны отметили, что Россия была вынуждена начать повторное наступление в Украине раньше, чем планировала. Причина этому – восстановление помощи от США.

Позже в Штатах даже подтвердили разрешение применять американское оружие по территории РФ вблизи как Харьковской, так и Сумской областей Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.