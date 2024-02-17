Зеленский сделал заявление о выходе ВСУ из Авдеевки: решение правильное

Действия Украины ограничиваются имеющимся вооружением

"Украина может победить. Наши действия ограничиваются только дальностью и достаточностью средств поражения. Но это зависит не только от нас. И ситуация в Авдеевке это подтверждает. К сожалению, содержание Украины в искусственном дефиците вооружения, в частности в дефиците артиллерии и средств дальнего поражения позволяет Путину (Владимир Путин, российский диктатор, - ред.) адаптироваться к интенсивности боевых действий", - заявил президент.

Зеленский отметил, что ослабление демократии только подрывает общую способность, когда единственное преимущество России заключается лишь в обесценивании человеческих жизней и постоянных мясных штурмах.

Решение о выходе из Авдеевки было справедливым и профессиональным

"Абсолютно логичное, справедливое и профессиональное решение (выйти из Авдеевки, - ред.) сохранить наших людей. Для нас это самая главная задача. Мы бережем наших людей, наших воинов - потому что это и есть защита. Оружие от наших партнеров помогает восстанавливать мир на нашей территории, но прежде всего военный защищает людей. Поэтому чтобы не попасть в окружение было принято решение отойти на другие рубежи", - заявил президент.

Глава страны отметил, что выход из Авдеевки не означает то, что Россия что-то захватила. За 2 года войны страна-террорист только разрушала маленькие поселки, городки и жизнь украинцев.

По словам президента, враг с октября 2023 года атаковал Авдеевку всем оружием и всей мощностью, в результате чего погибли тысячи оккупантов.

"Истощение их армии, я считаю, что эту задачу наши военные постоянно выполняют. Далее будет восстановление, будем ждать оружие, которого не хватает. Нет дальнобойного оружия. У России есть, а у нас его мало. Рассчитываем на поддержку партнеров", - добавил президент.

Потери Украины в Авдеевке

"Я не могу вам назвать наши потери. Но в Авдеевке, я могу вам сказать, что было 1 к 7. На одного украинца приходится семь россиян", - заявил президент.

Бои за Авдеевку

Российская армия начала наступление на Авдеевку в начале октября. По данным британской разведки, Авдеевка остается основным направлением для России на фронте.

Позже Третья штурмовая бригада подтвердила, что их передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны. Защитники показали кадры из города и отметили, что бои на этом направлении тяжелее, чем те, что были в Бахмуте.

Вчера, 16 февраля, командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о решении отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Еще позже главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что наши воины вышли из города, чтобы избежать окружения врагом.