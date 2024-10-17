Зеленский сделал заявление о тайных приложениях плана победы
План победы, кроме пяти открытых пунктов, содержит засекреченную часть. Украина просит оказать помощь по этим приложениям как можно раньше.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг в Брюсселе.
По его словам, не так уж много пунктов плана было отклонено к этому.
"На самом деле у нас есть тайные разделы этого документа, которые носят чувствительный характер. И по таким чувствительным вопросам мы обычно просим помощи как можно раньше", - сказал он.
В качестве примера, Зеленский привел решение предоставить Украине разрешение использовать оружие на большие дистанции.
"Конечно, мы для этого будем использовать собственное оружие и способности, но очень важно, чтобы и партнеры задумались нам в этом помочь и продолжить помогать", - рассказал президент.
Зеленский выразил уверенность, что "лишь благодаря единству в ЕС мы сможем к этому побуждать не только лидеров ЕС, а других лидеров".
Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде план победы Украины, который состоит из пяти пунктов, касающихся обороны, военной, экономической сфер и безопасности. Первым пунктом стоит обязательное приглашение Украины в НАТО.
Также, по словам президента, план содержит три тайных дополнения, которые представили отдельным партнерам.
Как заявил в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, в тайных дополнениях к плану победы Украины говорится о возможности ударов по территории России и перечисляется, какое оружие для этого необходимо.