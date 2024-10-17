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Зеленский сделал заявление о тайных приложениях плана победы

Украина, Четверг 17 октября 2024 12:21
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Зеленский сделал заявление о тайных приложениях плана победы Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

План победы, кроме пяти открытых пунктов, содержит засекреченную часть. Украина просит оказать помощь по этим приложениям как можно раньше.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг в Брюсселе.

По его словам, не так уж много пунктов плана было отклонено к этому.

"На самом деле у нас есть тайные разделы этого документа, которые носят чувствительный характер. И по таким чувствительным вопросам мы обычно просим помощи как можно раньше", - сказал он.

В качестве примера, Зеленский привел решение предоставить Украине разрешение использовать оружие на большие дистанции.

"Конечно, мы для этого будем использовать собственное оружие и способности, но очень важно, чтобы и партнеры задумались нам в этом помочь и продолжить помогать", - рассказал президент.

Зеленский выразил уверенность, что "лишь благодаря единству в ЕС мы сможем к этому побуждать не только лидеров ЕС, а других лидеров".

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде план победы Украины, который состоит из пяти пунктов, касающихся обороны, военной, экономической сфер и безопасности. Первым пунктом стоит обязательное приглашение Украины в НАТО.

Также, по словам президента, план содержит три тайных дополнения, которые представили отдельным партнерам.

Как заявил в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, в тайных дополнениях к плану победы Украины говорится о возможности ударов по территории России и перечисляется, какое оружие для этого необходимо.

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