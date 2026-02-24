Зеленский сделал заявление о мобилизации в Украине

Россия использует ошибки при мобилизации для раздувания паники внутри страны, даже задействуя искусственный интеллект.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau .

"Безусловно, есть много вызовов с ТЦК, но также есть много дезинформации, много ИИ (искусственного интеллекта - ред.) Россия сделала это специально, чтобы максимально показывать, что Украина всех бусифицирует, хотя это не является чистой правдой", - заявил Зеленский.

По словам главы государства, важно понимать, что враг использует любую ошибку или сложную ситуацию для раздувания паники внутри страны.

"Министерству обороны поручено прояснить этот вопрос (мобилизации - ред.), найти более технологичный подход. Посмотрим, как справится министр. Мы будем поддерживать их любым способом", - добавил президент.