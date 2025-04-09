Сырский: Россия имеет мобилизационный ресурс в 20 миллионов человек

Мобилизационный ресурс России составляет 20 миллионов человек, из которых 5 миллионов имеют военный опыт. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о ситуации на фронте.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью LB.ua .

Александр Сырский, заявил, что фронт в Украине постоянно увеличивается.

По его словам, наступательные действия противника в Курской операции и в Харьковской области, в частности в Волчанске, привели к расширению фронта на 200 км.

В то же время Сырский отметил, что за период с начала агрессии Россия увеличила свою группировку в Украине в пять раз.

"Ежемесячно Россия увеличивает количество своих военных на 8-9 тысяч, что за год составляет 120-130 тысяч человек. На 1 января 2025 года в России группировка войск, участвующая в боевых действиях в Украине, будет насчитывать 603 тысячи человек, на сегодня уже 623 тысячи", -сказал главнокомандующий.

Александр Сырский подчеркнул, что Россия активно стимулирует своих солдат финансовыми выплатами.

"Только за подписание контракта им платят 20-40 тысяч долларов, я уже не беру все остальные выплаты денежного обеспечения, а солдат у них получает от 2,5 тысяч долларов", - отметил он, добавляя, что таким образом Россия активно поощряет своих военных и мобилизует новые силы.

"То есть они людей забрасывают деньгами, и это главный стимул. Мы себе позволить этого не можем", - добавил он.

По словам Сырского, мобилизационный ресурс России составляет около 5 миллионов человек, которые прошли военную службу и подготовку. В целом мобилизационный потенциал страны достигает 20 миллионов человек.

В условиях такой угрозы, Сырский отметил, что Украине необходимо осуществлять мобилизацию и перевод военных сил для противостояния агрессии России.