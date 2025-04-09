Сырский: Россия имеет мобилизационный ресурс в 20 миллионов человек
Мобилизационный ресурс России составляет 20 миллионов человек, из которых 5 миллионов имеют военный опыт. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о ситуации на фронте.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью LB.ua.
Александр Сырский, заявил, что фронт в Украине постоянно увеличивается.
По его словам, наступательные действия противника в Курской операции и в Харьковской области, в частности в Волчанске, привели к расширению фронта на 200 км.
В то же время Сырский отметил, что за период с начала агрессии Россия увеличила свою группировку в Украине в пять раз.
"Ежемесячно Россия увеличивает количество своих военных на 8-9 тысяч, что за год составляет 120-130 тысяч человек. На 1 января 2025 года в России группировка войск, участвующая в боевых действиях в Украине, будет насчитывать 603 тысячи человек, на сегодня уже 623 тысячи", -сказал главнокомандующий.
Александр Сырский подчеркнул, что Россия активно стимулирует своих солдат финансовыми выплатами.
"Только за подписание контракта им платят 20-40 тысяч долларов, я уже не беру все остальные выплаты денежного обеспечения, а солдат у них получает от 2,5 тысяч долларов", - отметил он, добавляя, что таким образом Россия активно поощряет своих военных и мобилизует новые силы.
"То есть они людей забрасывают деньгами, и это главный стимул. Мы себе позволить этого не можем", - добавил он.
По словам Сырского, мобилизационный ресурс России составляет около 5 миллионов человек, которые прошли военную службу и подготовку. В целом мобилизационный потенциал страны достигает 20 миллионов человек.
В условиях такой угрозы, Сырский отметил, что Украине необходимо осуществлять мобилизацию и перевод военных сил для противостояния агрессии России.
Напомним, что украинское военное командование наблюдает за подготовкой российской армии к активизации боев на нескольких направлениях.
По словам руководителя ОП Павла Полисы, в этом году российская армия планирует нарастить свою группировку на 150 тысяч человек. Это эквивалентно примерно 15 мотострелковых дивизий.
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