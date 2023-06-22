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Зеленский сделал заявление о контрнаступлении ВСУ: будет так же, как осенью

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Продвижение украинских войск на фронте сейчас не проходит быстро. Осеннее контрнаступление ВСУ тоже начиналось подобным образом.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью BBC.

"Осенью у нас были соответствующие контрнаступательные действия и казалось, что это замедленный процесс. Но в какой-то момент все увидели, как мы стремительно начали продвигаться вперед. Так же будет и здесь", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что в целом руководство государства оценивает контрнаступление положительно. По его словам, ВСУ сталкиваются со сложностями, в том числе с заминированными территориями.

"Шаги хотелось бы делать больше, они немного меньше, но вы знаете: тот, кто борется - победит, и тот, кто стучит в дверь, тому откроют. Поэтому в любом случае, мы уверены в успехе контрнаступательных действий", - добавил президент.

Зеленский заявил, что не уверен в возможности оккупантов противостоять украинской армии. Однако, по его мнению, россияне готовы совершать катастрофы больших масштабов, как подрыв Каховской ГЭС.

"Кто-то говорит, что они таким образом хотели предотвратить наше контрнаступление. Ну, я вам скажу честно, не верьте такой информации. Россия это делает ежедневно. Она ежедневно подрывает нашу инфраструктуру, бьет ракетами и тому подобное. Такими действиями они не остановят нас, а наоборот разозлит людей", - подчеркнул Зеленский.

Наступление украинских защитников

Напомним, в начале июня украинские военные усилили наступательные действия в Запорожской и Донецкой областях. ВСУ удалось освободить восемь населенных пунктов.

Однако в последние дни российские оккупанты активизировались на Лимано-Купянском направлении. Украинские защитники сдерживают штурмы врага.

Также, по данным военных, украинские защитники продвинулись на Таврическом направлении на километр и выровняли линию фронта.

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