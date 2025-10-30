Зеленский сделал заявление об эффекте санкций и роли Китая в войне: что ждет Россию

"Есть первые детальные оценки от разведки о влиянии новых санкций партнеров на российскую военную машину. Много информации, и на основе этого скорректируем нашу коммуникацию с партнерами в подготовке новых санкций", - отметил президент.

По его словам, уже сейчас фиксируются существенные убытки России от примененных ограничений в отношении нефтяных компаний и предполагается, что при условии продолжения принципиального и последовательного давления на Москву их потери только от тех ограничений, которые были применены недавно, составят не менее 50 миллиардов долларов в год.

Впрочем, президент подчеркнул, что санкционных шагов партнеров будет еще больше, и Украина уже имеет соответствующие сигналы.

Зеленский подчеркнул, что объемы поставок нефти от арабских государств на мировой рынок точно могут не допустить никаких дестабилизаций и ценовых скачков на рынке, которыми пугают россияне.

"Также налажен регулярный обмен данными с ключевыми государствами относительно российских лиц и схем, которые заслуживают применения санкций, и значительную часть наших предложений партнеры учитывают. Спасибо за это. Должны быть также полностью реализованы меры по российскому танкерному флоту, о которых мы говорили с европейскими лидерами на встрече Коалиции желающих на прошлой неделе", - подчеркнул он.

Между тем руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко доложил Зеленскому и о настроении и ближайших планах руководства Китая в контексте войны России против нашего государства.

"Важно, чтобы Китай присоединился к усилиям ради остановки постоянных российских попыток расширить и затянуть войну. Будут соответствующие поручения нашим дипломатам на основе информации о встречах, которые состоялись на днях в регионе. Спасибо всем, кто помогает!", - добавил Зеленский.