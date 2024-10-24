Зеленский сделал резкое заявление о путинском саммите БРИКС в Казани

Глава государства заявил, что Устав ООН - это о настоящем мире, а не о том, как нормализовать войну.

"И сейчас когда некоторые лидеры государств собрались на путинском саммите в Казани, и когда фактически мимо этого их саммита могут перемещать военных из Северной Кореи ближе к фронту в Украине под аккомпанемент слов о якобы "недопущении напряжения", мы все равно знаем - победит не преступник. Не тот, кто разрушает. Не тот, кто депортирует", - заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что в войне победит тот, кто объединяет народы на основе фундаментальных человеческих ценностей и Устава ООН.