Саммит БРИКС. Что на повестке и будет ли Путин продвигать "переговоры" с Украиной

В российской Казани открылся саммит БРИКС с участием лидеров Китая, Индии и ряда стран Глобального Юга. Ожидается, что Владимир Путин использует его как вызов Западу и демонстрацию того, что попытки изолировать Москву напрасны.

Подробнее о саммите БРИКС, кто приехал, а кто проигнорировал Путина, и есть ли Украина на повестке дня, - в материале РБК-Украина .

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Что такое БРИКС и какие страны в него входят

БРИКС - это международный альянс, объединивший крупнейшие страны с развивающимися экономиками. Название впервые предложил глава правления американского банка Goldman Sachs Джим О'Нил еще в 2001 году. В 2006 году идея была воплощена в практике, когда по инициативе российского диктатора Владимира Путина лидеры Бразилии, России, Индии и Китая впервые собрались на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Сначала группа называлась БРИК - по первым буквам названия каждой из стран. В 2011 году присоединилась Южная Африка, поэтому группа стала называться БРИКС (South African Republic). В настоящее время насчитывает 9 членов. 1 января 2024 года к пятерке БРИКС присоединились Иран, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты.

Вступление в БРИКС также рассматривала Аргентина, но она отозвала заявку с приходом к власти нового президента страны Хавьера Милея. Еще более 40 стран выражают заинтересованность в присоединении и 15 стран подали заявки на членство. В их числе Турция, Азербайджан, Алжир, Казахстан, Беларусь, Пакистан, Куба. К БРИКСу планировала присоединиться и Саудовская Аравия, но этого так и не сделала.

"Вступление в БРИКС дает, прежде всего, дополнительные шансы на расширение экономических отношений с Китайской Народной Республикой. И политический сигнал для Пекина", - говорит эксперт по политике стран Азии независимого аналитического центра "ADASTRA" Антон Ганоцкий.

По его словам, внутри БРИКС есть две группы стран. Бразилия и Индия выступают против чрезмерного расширения. Другая группа во главе с Россией и Китаем - за присоединение других и создание на базе БРИКС антизападного блока.

"Саммит БРИКС в Казани - это очередное подтверждение того, что так называемый Глобальный Юг, или страны не-Запада, они не то, что не поддерживают изоляцию, а наоборот пытаются расширить отношения с Россией. Это им выгодно прагматичной точки зрения - в плане дешевой нефти, экономики и некоторых геополитических вопросов", - добавил Ганоцкий.

Кто приехал на саммит, а кто проигнорировал Путина

На саммит в Казани прибыли 22 глав государств, среди них глава КНР Си Цзиньпин и премьер Индии Нарендра Моди. Значительное количество лидеров отказались ехать по разным причинам. В частности, президенты Бразилии, Кубы и Сербии. При том, что в прошлом году на саммите БРИКС в Йоханнесбурге присутствовало более 30 лидеров государств.

В частности, Моди уже успел встретиться с Путиным и в который раз заявить, что Индия готова способствовать "урегулированию конфликта" в Украине.

Си Цзиньпин сказал главе Кремля, что "ситуация в мире охвачена хаосом", но "стратегическое партнерство Пекина с Москвой является силой стабильности на фоне наиболее значительных изменений, которые наблюдаются за века".

Для участия в саммите в РФ прибыл генсек ООН Антониу Гуттериш. Что уже вызвало резкую критику со стороны Киева и его западных союзников.

"Генсек ООН отклонил приглашение Украины на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии. Он, однако, принял приглашение в Казань от военного преступника Путина. Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Это только вредит репутации ООН", - заявили в МИД Украины.

Присоединился к критике такого шага и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, назвав действия генсека ООН неприемлемыми. В самой организации оправдываются, называя визит "стандартной и нормальной практикой".

Что на повестке дня саммита БРИКС

Формально саммит БРИКС открылся в Казани вчера, 22 октября. Впрочем, официальные мероприятия начались сегодня. Владимир Путин намерен провести отдельные встречи со всеми лидерами, а также с теми, кто в объединение пока не входит. В частности, с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Несмотря на расширение, БРИКС не всегда может предложить участникам саммитов конкретные наработки. С 2014 года работает Новый банк развития БРИКС, финансирующий инфраструктурные проекты группировки.

На саммите в этом году планировалось создание валюты БРИКС, отказ от доллара США и замена системы межбанковских расчетов SWIFT. Но между членами много разногласий по этим вопросам. Чем больше членов будет в группе, тем сложнее подобные инициативы внедрять в будущем.

По мнению западных аналитиков, нынешний саммит БРИКС призван создать иллюзию, что Россия не находится в международной изоляции и является якобы одним из центров силы на международной арене.

Еще одна цель - ослабление давления западных санкций. Путин постарается убедить членов БРИКС принять альтернативу доллару для глобальных платежей.

Но вряд ли найдет поддержку, кроме как со стороны Ирана и КНДР. Ведь у других банков мира нет проблем с мировой финансовой системой и они не хотели бы оказаться в одной лодке из РФ.

Как отметила в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина главный консультант Национального института стратегических исследований Алина Гриценко, БРИКС - это о финансово-экономической глобальной системе и культурно-гуманитарном сотрудничестве. Поэтому на повестке будет это, а также расширение группы.

"В БРИКС сейчас первую скрипку играет Китай. Поэтому и повестка дня будет определяться преимущественно с точки зрения того, что Китай считает нужным и важным. Поэтому чего-то нового на саммите в отношении войны против Украины я, к сожалению, не ожидаю услышать", - говорит Гриценко.

Украина среди тем

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин на саммите в Казани хочет создать площадку для продвижения российского видения завершения войны.

Однако, по мнению Ганоцкого, любые потенциальные заявления главы Кремля о мирных переговорах являются больше дипломатическими реверансами в сторону стран Глобального Юга, чтобы "удовлетворить их порывы разных мирных планов".

"Россия вряд ли будет что-то продвигать, потому что сейчас Москва не заинтересована в мире. Мы видим, что российские войска продвигаются и пока что Москве хоть какое-то прекращение огня не выгодно", - говорит Ганоцкий.

Как подчеркивает эксперт, большая опасность касается продвижения китайско-бразильского мирного плана.

"Есть информация, что китайцы будут активно, как минимум в кулуарах, разговаривать о его продвижении и о поддержке собственной мирной инициативы из шести пунктов по заморозке конфликта без гарантий и безопасности для Украины", - подчеркнул Ганоцкий.

По его словам, если большинство участников БРИКС поддержат эту инициативу, это станет серьезным ударом по формуле президента Владимира Зеленского.

Что касается Путина, по мнению Алины Гриценко, он не будет агрессивно поднимать тему войны. Эксперт считает, что, скорее всего, он будет "максимально дипломатическим". И запустит свою "шарманку" о том, что в Кремле "готовы к переговорам", а "украинская сторона - плохая".

По словам помощника главы Кремля Юрия Ушакова, страны БРИКС якобы согласовали общую формулировку по Украине, которая войдет в итоговую декларацию саммита. Мол, "это общая позиция, не вызывающая ни у кого возражений".

Ориентировочно текст декларации может появиться уже сегодня во второй половине дня.