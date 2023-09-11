Зеленский сделал новое заявление о переговорах с Путиным и сроках войны в Украине

Какие-либо компромиссы с российским диктатором Владимиром Путиным, в том числе переговоры, категорически невозможны. А война будет продолжаться, "пока Россия будет на территории Украины".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью The Economist .

По словам Зеленского, если допустить возможность переговоров, то оговоренное соглашение не будет постоянным, потому что российский президент имеет привычку создавать "замороженные конфликты" на границах России (например, в Грузии) не как самоцель, а потому, что его цель - "восстановить Советский Союз".

Президент Украины считает, что те, кто хочет поговорить с человеком в Кремле, "обманывают себя", подобно западным лидерам, подписавшим соглашение с Адольфом Гитлером в Мюнхене в 1938 году только для того, чтобы наблюдать, как он вторгается в Чехословакию.

"Ошибка не в дипломатии. Ошибка - дипломатия с Путиным. Он договаривается только сам с собой", - уверен Зеленский.

Зеленский о войне в Украине

В этом же интервью Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не понимает, что в долгой войне он проигрывает. При этом сам президент не хочет думать о долгой войне, но готовится к этому.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова "воевать в долгую, не теряя людей". По его словам, главное "минимизировать жертвы, как с примером Израиля". В июне 2022 года украинский президент заявлял о желании, чтобы полномасштабная война России против Украины завершилась к концу года, до наступления зимы.