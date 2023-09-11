Зеленский сделал новое заявление о переговорах с Путиным и сроках войны в Украине
Какие-либо компромиссы с российским диктатором Владимиром Путиным, в том числе переговоры, категорически невозможны. А война будет продолжаться, "пока Россия будет на территории Украины".
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью The Economist.
По словам Зеленского, если допустить возможность переговоров, то оговоренное соглашение не будет постоянным, потому что российский президент имеет привычку создавать "замороженные конфликты" на границах России (например, в Грузии) не как самоцель, а потому, что его цель - "восстановить Советский Союз".
Президент Украины считает, что те, кто хочет поговорить с человеком в Кремле, "обманывают себя", подобно западным лидерам, подписавшим соглашение с Адольфом Гитлером в Мюнхене в 1938 году только для того, чтобы наблюдать, как он вторгается в Чехословакию.
"Ошибка не в дипломатии. Ошибка - дипломатия с Путиным. Он договаривается только сам с собой", - уверен Зеленский.
Зеленский о войне в Украине
В этом же интервью Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не понимает, что в долгой войне он проигрывает. При этом сам президент не хочет думать о долгой войне, но готовится к этому.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова "воевать в долгую, не теряя людей". По его словам, главное "минимизировать жертвы, как с примером Израиля". В июне 2022 года украинский президент заявлял о желании, чтобы полномасштабная война России против Украины завершилась к концу года, до наступления зимы.
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