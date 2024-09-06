"Жаль, что мы не можем этого сделать". Зеленский развеял страх союзников об ударах по Кремлю
Украина в случае разрешения союзников на удары западным оружием вглубь России не сможет атаковать Кремль. Этого не позволит радиус действия переданных ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на 50-м международном форуме "Амброзетти".
"Когда мы говорим о том, что Италия или кто-то еще боится, что мы будем бить по Кремлю, мне жаль, что мы не можем этого сделать. Потому что это дальнобойное оружие, которое у вас или у ваших партнеров есть, это около 200 километров. Это меньше, чем дистанции, о которых говорил Таяни (глава МИД Италии Антонио Таяни - ред.)", - подчеркнул Зеленский.
Он напомнил, что вопрос дальнобойности действительно является серьезным, поскольку Россия каждый месяц использует более 4 тысяч авиабомб на востоке Украины, и ключа к решению такой проблемы нет.
При этом тактические бомбардировщики, при помощи которых россияне запускают такие авиабомбы, находятся на аэродромах в 100, 150, 300 километрах от границы.
"Мы хотим использовать дальнобойное вооружение против них. Нет никаких других идей. Мы не целимся по гражданским”, - заверил глава государства.
Что предшествовало
Напомним, Британия, Франция и США предоставляют Украине дальнобойные ракеты в рамках военной помощи. Но для поставок есть условия - украинские защитники не могут использовать такое вооружение для ударов по территории России.
Президент Украины Владимир Зеленский уже неоднократно призывал союзников изменить свою политику по этому вопросу. Он объяснял это тем, что Украине нужно атаковать аэродромы РФ, на которых базируется тактическая и стратегическая авиация.
Но партнеры Украины пока не спешат снимать ограничения для украинских защитников. Как объяснял сегодня, 6 сентября, глава Пентагона Ллойд Остин, россияне переместили свою тактическую авиацию за пределы действия переданных ВСУ ракет ATACMS.
При этом, по его словам, Вашингтон сосредоточен на том, чтобы сделать Украину более эффективной в вопросе защиты собственной территории.
К слову, опасение насчет ударов по "целям в Москве" высказывал канцлер Германии Олаф Шольц. Так он оправдывал отказ Берлина от поставок Украине дальнобойных ракет Taurus.
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