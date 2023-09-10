Зеленский о наступлении: если подвинем россиян с юга - они убегут

Если Вооруженные силы Украины еще немного надавят на российских оккупантов на юге, то россияне сами оттуда убегут.

Об этом сказал украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist .

По словам Зеленского, даже ограниченный прогресс на линии фронта имеет важное значение.

"Сейчас у нас есть движение. Это важно", - сказал глава государства.

Он отметил, что после тяжелых начальных потерь и поспешно адаптированной тактики украинские солдаты наконец прорвали первую из трех основных оборонительных линий России в Запорожской области. Президент настоял, что большой прорыв еще впереди.

"Если мы надавим на них с юга, они побегут", - сказал Зеленский.

Контрнаступление ВСУ на юге Украины

В последние месяцы ВСУ усилили наступление в Запорожской области, бои идут сразу в двух направлениях - Мелитопольском и Бердянском.

Западные СМИ сообщали, что украинские бойцы прорвали первую линию обороны оккупантов на юге. Согласно данным Генштаба, украинские военные продолжают наступательные действия к востоку и югу от освобожденного Роботиного.

При этом британская разведка предполагает, что Россия перебросила в Роботино подразделения по другим направлениям. Это может ослабить ее наступление на других участках фронта.

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