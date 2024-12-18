Зеленский о снижении мобилизационного возраста: слышали сигналы партнеров, но разговор нечестный

"У нас мобилизационный возраст с 25 лет. От некоторых лидеров мы слышали сигналы, что "давайте снижайте возраст мобилизации". Я считаю, что на сегодня это не честный разговор. Я это публично и не публично лидерам говорил. Просто это не честно. Современная война другая", - рассказал Зеленский.

Он напомнил, что в современной войне речь идет не только о "сидении в траншеях", но и об использовании дронов, артиллерии, дальнобойного оружия и авиации.

"Без прикрытия неба как можно штурмовать и идти вперед? И лидеры это знают. И поэтому это, знаете, такие политические игры. Конечно, чем моложе человек, тем он физически сильнее. Но для меня очень важно сохранить жизнь наших людей, сохранить жизнь нашей молодежи. И поэтому очень важно прежде всего обращать внимание на технологичность армии, а не на возраст военного", - подчеркнул Зеленский.

Что этому предшествовало

Тема снижения мобилизационного возраста обсуждается уже несколько месяцев. В октябре ОПУ заявлял, что США предлагали снизить возраст до 18 лет, но Украина отказалась.

The Washington Post сообщало о якобы разочаровании США отказом Украины и возможном компромиссе - снижении призывного возраста до 20 лет.

Также в комментарии РБК-Украина член комитета Верховной Рады по национальной безопасности Федор Вениславский ответил, планируют ли в Украине снижать мобилизационный возраст.