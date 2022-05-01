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Зеленський: Не знаю, який стратегічний успіх у цій війні може отримати Росія

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Президент Володимир Зеленський висловив сумніви щодо позитивного впливу війни проти України на Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави держави.

Зеленський зізнався, що не розуміє мотиви військово-політичного керівництва РФ. Воєнні злочини окупантів в Україні, на його думку, лише посилять зовнішній тиск на Росію.

"Що може бути стратегічним успіхом Росії в цій війні? Чесно, не знаю. Зруйноване життя людей та вкрадене майно? Це Росії нічого не дасть, тільки буде збільшувати її токсичність і кількість країн у світі, які будуть працювати на ізоляцію Росії", – заявив президент.

До слова, очільник МЗС Кулеба обговорив зміст нового пакету санкцій проти РФ із верховним представником ЄС.

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