Зеленський: Не знаю, який стратегічний успіх у цій війні може отримати Росія

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави держави .

Зеленський зізнався, що не розуміє мотиви військово-політичного керівництва РФ. Воєнні злочини окупантів в Україні, на його думку, лише посилять зовнішній тиск на Росію.

"Що може бути стратегічним успіхом Росії в цій війні? Чесно, не знаю. Зруйноване життя людей та вкрадене майно? Це Росії нічого не дасть, тільки буде збільшувати її токсичність і кількість країн у світі, які будуть працювати на ізоляцію Росії", – заявив президент.