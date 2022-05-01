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Новий пакет повинен містити ембарго. Кулеба обговорив з Боррелем санкції проти РФ

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Україна, Неділя 01 травня 2022 19:08
Новий пакет повинен містити ембарго. Кулеба обговорив з Боррелем санкції проти РФ Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив про телефонну розмову з представником ЄС із закордонних справ та безпеки Жозепом Боррелем. Говорили про чергові санкції проти РФ, членство України в ЄС та евакуацію з Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Дмитра Кулебу.

"Я розмовляв з Жозепом Боррелем про наступний раунд санкцій ЄС щодо Росії, які мають включати нафтове ембарго. Я також наголосив, що не може бути альтернативи надання Україні статусу кандидата у члени ЄС. Окрему увагу ми приділили подальшій безпечній евакуації з Маріуполя", - написав Кулеба.

В свою чергу Жозеп Боррель повідомив, що мав розмову з Кулебою і солідарний зі своїм українським колегою.

"Продовжується робота над наступним пакетом санкцій. Рада асоціації ЄС-Україна стане ключовим моментом для подальшого розвитку нашого партнерства. Ситуація в Маріуполі страшна, гуманітарна евакуація невідкладна", - написав у Twitter Жозеп Боррель.

Нагадаємо, Європейський союз схиляється до відмови від російської нафти до кінця року. Німеччина, найбільший її покупець, схоже, погодилася припинити постачання з Росії.

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