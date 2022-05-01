UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский: Не знаю, какой стратегический успех в этой войне может получить Россия

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Президент Владимир Зеленский выразил сомнения в положительном влиянии войны против Украины на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

Зеленский признался, что не понимает мотивов военно-политического руководства РФ. Военные преступления оккупантов в Украине, по его мнению, лишь усилят внешнее давление на Россию.

"Что может быть стратегическим успехом России в этой войне? Честно, не знаю. Разрушенная жизнь людей и украденное имущество? Это России ничего не даст, только будет увеличивать ее токсичность и количество стран в мире, которые будут работать на изоляцию России", – заявил президент.

К слову, глава МИДа Кулеба обсудил содержание нового пакета санкций против РФ с верховным представителем ЕС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияУкраинаВойна России против Украины