Зеленський: Не знаю, який стратегічний успіх у цій війні може отримати Росія
Президент Володимир Зеленський висловив сумніви щодо позитивного впливу війни проти України на Росію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави держави.
Зеленський зізнався, що не розуміє мотиви військово-політичного керівництва РФ. Воєнні злочини окупантів в Україні, на його думку, лише посилять зовнішній тиск на Росію.
"Що може бути стратегічним успіхом Росії в цій війні? Чесно, не знаю. Зруйноване життя людей та вкрадене майно? Це Росії нічого не дасть, тільки буде збільшувати її токсичність і кількість країн у світі, які будуть працювати на ізоляцію Росії", – заявив президент.
До слова, очільник МЗС Кулеба обговорив зміст нового пакету санкцій проти РФ із верховним представником ЄС.
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