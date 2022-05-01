ru ua
Нд, 01 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський: Не знаю, який стратегічний успіх у цій війні може отримати Росія

Новость на русском →
Київ, Неділя 01 травня 2022 20:56
Зеленський: Не знаю, який стратегічний успіх у цій війні може отримати Росія Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Президент Володимир Зеленський висловив сумніви щодо позитивного впливу війни проти України на Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави держави.

Зеленський зізнався, що не розуміє мотиви військово-політичного керівництва РФ. Воєнні злочини окупантів в Україні, на його думку, лише посилять зовнішній тиск на Росію.

"Що може бути стратегічним успіхом Росії в цій війні? Чесно, не знаю. Зруйноване життя людей та вкрадене майно? Це Росії нічого не дасть, тільки буде збільшувати її токсичність і кількість країн у світі, які будуть працювати на ізоляцію Росії", – заявив президент.

До слова, очільник МЗС Кулеба обговорив зміст нового пакету санкцій проти РФ із верховним представником ЄС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Україна Війна Росії проти України
NEWS
67-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
67-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Артилерія НАТО. Яку зброю союзники передають Україні через два місяці війни
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Артилерія НАТО. Яку зброю союзники передають Україні через два місяці війни