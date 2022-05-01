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Зеленский: Не знаю, какой стратегический успех в этой войне может получить Россия

Новина українською →
Киев, Воскресенье 01 мая 2022 20:56
Зеленский: Не знаю, какой стратегический успех в этой войне может получить Россия Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Президент Владимир Зеленский выразил сомнения в положительном влиянии войны против Украины на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

Зеленский признался, что не понимает мотивов военно-политического руководства РФ. Военные преступления оккупантов в Украине, по его мнению, лишь усилят внешнее давление на Россию.

"Что может быть стратегическим успехом России в этой войне? Честно, не знаю. Разрушенная жизнь людей и украденное имущество? Это России ничего не даст, только будет увеличивать ее токсичность и количество стран в мире, которые будут работать на изоляцию России", – заявил президент.

К слову, глава МИДа Кулеба обсудил содержание нового пакета санкций против РФ с верховным представителем ЕС.

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