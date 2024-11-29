Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего

"Ввести в персональный состав Ставки верховного главнокомандующего Потия Александра Владимировича - главу Государственной службы специальной связи и защиты Украины", - сказано в указе.

Александр Потий

Напомним, Кабмин назначил Александра Потия новым главой Государственной службы спецсвязи 15 ноября.

В то же время правительство уволило с должности главы Госспецсвязи Юрия Мироненко.

Потий имеет более 25 лет опыта службы в Вооруженных силах Украины. Он занимался вопросами безопасности связи и информационных технологий.

Также Потий является доктором технических наук, профессором. Он внес значительный вклад в развитие научных исследований.

С 2020 года он занимал должность заместителя главы Госспецсвязи.