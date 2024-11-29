RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав Ставки верховного главнокомандующего. В него вошел глава Государственной службы спецсвязи Александр Потий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ главы украинского государства.

"Ввести в персональный состав Ставки верховного главнокомандующего Потия Александра Владимировича - главу Государственной службы специальной связи и защиты Украины", - сказано в указе. 

Александр Потий 

Напомним, Кабмин назначил Александра Потия новым главой Государственной службы спецсвязи 15 ноября. 

В то же время правительство уволило с должности главы Госспецсвязи Юрия Мироненко.

Потий имеет более 25 лет опыта службы в Вооруженных силах Украины. Он занимался вопросами безопасности связи и информационных технологий. 

Также Потий является доктором технических наук, профессором. Он внес значительный вклад в развитие научных исследований.

С 2020 года он занимал должность заместителя главы Госспецсвязи.

К слову, сегодня глава украинского государства своим указом назначил на должность командующего Сухопутных войск Михаила Драпатого.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийГосспецсвязи