Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав Ставки верховного главнокомандующего. В него вошел глава Государственной службы спецсвязи Александр Потий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ главы украинского государства.
"Ввести в персональный состав Ставки верховного главнокомандующего Потия Александра Владимировича - главу Государственной службы специальной связи и защиты Украины", - сказано в указе.
Напомним, Кабмин назначил Александра Потия новым главой Государственной службы спецсвязи 15 ноября.
В то же время правительство уволило с должности главы Госспецсвязи Юрия Мироненко.
Потий имеет более 25 лет опыта службы в Вооруженных силах Украины. Он занимался вопросами безопасности связи и информационных технологий.
Также Потий является доктором технических наук, профессором. Он внес значительный вклад в развитие научных исследований.
С 2020 года он занимал должность заместителя главы Госспецсвязи.
К слову, сегодня глава украинского государства своим указом назначил на должность командующего Сухопутных войск Михаила Драпатого.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.