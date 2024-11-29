Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача

"Ввести до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача Потія Олександра Володимировича - голову Державної служби спеціального зв'язку та захисту України", - йдеться в указі.

Олександр Потій

Нагадаємо, Кабмін призначив Олександра Потія новим головою Державної служби спецзв'язку 15 листопада.

Водночас уряд звільнив з посади голови Держспецзв'язку Юрія Мироненка.

Потій має понад 25 років досвіду служби у Збройних Силах України. Він займався питаннями безпеки зв'язку та інформаційних технологій.

Також Потій є доктором технічних наук, професором. Він зробив значний внесок у розвиток наукових досліджень.

З 2020 року він обіймав посаду заступника голови Держспецзв'язку.