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Зеленский сменил командующего Сил поддержки ВСУ

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский сегодня, 4 марта, сменил командующего Сил поддержки Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Зеленский издал указ №140/2024, в котором уволил бывшего командующего Сил поддержки ВСУ Дмитрия Герегу.  

После чего президент новым указом №141/2024 назначил на должность командующего Сил поддержки Вооруженных сил Украины Александра Яковца.

Что известно о новом командующем

Известно, что Яковец украинский военачальник и бригадный генерал. Яковец принимал участие в российско-украинской войне и отличился во время полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

За значительные заслуги был награжден Орденом Богдана Хмельницкого II в., и Орденом Даниила Галицкого.

Перестановки в ВСУ

Напомним, недавно Зеленский сообщил, что у главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского есть карт-бланш на кадровые перестановки в армии.

Как отмечал главком ВСУ, его главная задача - это эффективно использовать боевые возможности вооружения и техники, а также удержание позиций и восстановление утраченного положения.

Кроме того, Сырский уже сообщил о кадровых перестановках среди командиров в отдельных боевых бригадах для сохранения жизни и здоровья украинских военных.

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Владимир ЗеленскийВооруженные силы Украины