Зеленський змінив командувача Сил підтримки ЗСУ

Зеленський видав указ №140/2024, в якому звільнив колишнього командувача Сил підтримки ЗСУ Дмитра Герегу.

Після чого президент новим указом №141/2024 призначив на посаду командувача Сил підтримки Збройних сил України Олександра Яковця.

Що відомо про нового командувача

Відомо, що Яковець український воєначальник та бригадний генерал.Яковець брав участь у російсько-українській війні, та відзначився під час повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

За значні заслуги був нагороджений зокрема Орденом Богдана Хмельницького II ст., та Орденом Данила Галицького.

Перестановки в ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно Зеленський повідомив, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський має карт-бланш на кадрові перестановки в армії.

Як наголошував головком ЗСУ, його головна задача - це ефективно використати бойові можливості озброєння і техніки, а також утримання позицій і відновлення втраченого положення.

Крім того, Сирський вже повідомив про кадрові перестановки серед командирів в окремих бойових бригадах для збереження життя та здоров'я українських військових.

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