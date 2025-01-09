ua en ru
Чт, 09 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Зеленский сменил главу делегации по переговорам о продлении действия "транспортного безвиза" с ЕС

Четверг 09 января 2025 11:17
UA EN RU
Зеленский сменил главу делегации по переговорам о продлении действия "транспортного безвиза" с ЕС Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Зеленский обновил делегацию для работы в совместном комитете между Украиной и ЕС. Комитет создан в соответствии с соглашением о грузовых автомобильных перевозках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

В указе указано, что руководителем делегации назначен вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. Он заменит на этой должности Александра Кубракова.

Также президент изменил персональный состав делегации. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Что предшествовало

Напомним, о продлении соглашения о "транспортном безвизе" между Украиной и ЕС стало известно 20 июня прошлого года.

Соглашение обновили - в текст добавили ряд новых условий для украинских перевозчиков. В частности, они касаются обязательного наличия лицензии на перевозку, а также маркировки грузовиков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
NEWS
"Рамштайн" возобновляет работу. Что известно о 25-й встрече союзников Украины
"Рамштайн" возобновляет работу. Что известно о 25-й встрече союзников Украины
DAILY
Курс доллара, цены и зарплаты: что ждет экономику Украины в 2025 году и как на нее повлияет война
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс доллара, цены и зарплаты: что ждет экономику Украины в 2025 году и как на нее повлияет война