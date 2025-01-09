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Зеленський змінив голову делегації щодо переговорів про продовження дії "транспортного безвізу" з ЄС

Четвер 09 січня 2025 11:17
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Зеленський змінив голову делегації щодо переговорів про продовження дії "транспортного безвізу" з ЄС Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент Зеленський оновив делегацію для роботи у спільному комітеті між Україною та ЄС. Комітет створено відповідно до угоди про вантажні автомобільні перевезення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

В указі вказано, що керівником делегації призначено віцепрем'єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу. Він замінить на цій посаді Олександра Кубракова.

Також президент змінив персональний склад делегації. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Що передувало

Нагадаємо, про продовження угоди щодо "транспортного безвізу" між Україною та ЄС стало відомо 20 червня минулого року.

Угоду оновили - до тексту додали низку нових умов для українських перевізників. Зокрема, вони стосуються обов'язкової наявності ліцензії на перевезення, а також маркування вантажівок.

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