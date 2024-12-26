Зеленский заявил об увеличении поставок оружия от США

Соединенные Штаты Америки увеличивают поставки военной помощи Украине. Это помогает выровнять ситуацию в войне с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
По словам главы украинского государства, сегодня был доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и министра обороны Украины Рустема Умерова.
"Фронт. Обеспечение. Очень важно, что сейчас Соединенные Штаты увеличивают поставки. Это нужно, чтобы выровнять ситуацию. Я благодарен нашим партнерам. И темп снабжения должен стать таким, чтобы сбить темп российских штурмов", - подчеркнул Зеленский.
Он уточнил, что Украине нужны сильные позиции для дипломатии. И каждое подразделение и бригада, которые это обеспечивают, приближают возможность стойкого мира.
Глава государства поблагодарил за стойкость и смелость в боях на этой неделе 90-ю, 80-ю, 82-ю отдельные десантно-штурмовые бригады, а также 68 отдельную егерскую бригаду. При этом он упомянул о 225 и 425 отдельных штурмовых батальонах.
"Также хочу отметить сейчас всех наших воинов, наносящих дальнобойные удары по территории России. И у нас есть правильные, нужные результаты в уничтожении именно военной инфраструктуры врага, и только такой: Украина защищается от агрессии, и наши удары направлены исключительно на военные цели", - добавил президент.
Он поблагодарил ВСУ, СБУ, ГУР и внешнюю разведку за точность.
Напомним, перед инаугурацией Дональда Трампа администрация президента США Джо Байдена увеличила военную помощь Украине.
За последний месяц Вашингтон уже объявил несколько новых пакетов военной помощи.
Также 20 декабря Reuters написало, что США могут в ближайшие дни объявить пакет военной помощи для Украины, в который войдет вооружение стоимостью 1,2 млрд долларов. Речь, в частности, о ракетах для противовоздушной обороны и артиллерийских снарядах.
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