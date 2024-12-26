Зеленський заявив про збільшення поставок зброї від США

За словами глави української держави, сьогодні була доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського і міністра оборони України Рустема Умєрова.

"Фронт. Забезпечення. Дуже важливо, що зараз Сполучені Штати збільшують постачання. Це потрібно, щоб вирівняти ситуацію. Я вдячний нашим партнерам. І темп постачання має стати таким, щоб збити темп російських штурмів", - наголосив Зеленський.

Він уточнив, що Україні потрібні сильні позиції для дипломатії. І кожен підрозділ і бригада, які це забезпечують, наближають можливість стійкого миру.

Глава держави подякував за стійкість і сміливість у боях цього тижня 90-й, 80-й, 82-й окремим десантно-штурмовим бригадам, а також 68-й окремій єгерській бригаді. При цьому він згадав про 225 і 425 окремі штурмові батальйони.

"Також хочу відзначити зараз усіх наших воїнів, які завдають далекобійних ударів по території Росії. І в нас є правильні, потрібні результати у знищенні саме військової інфраструктури ворога, і тільки такої: Україна захищається від агресії, і наші удари спрямовані виключно на військові цілі", - додав президент.

Він подякував ЗСУ, СБУ, ГУР і зовнішній розвідці за влучність.