Зеленский заявил об увеличении поставок оружия от США

Соединенные Штаты Америки увеличивают поставки военной помощи Украине. Это помогает выровнять ситуацию в войне с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы украинского государства, сегодня был доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и министра обороны Украины Рустема Умерова.

"Фронт. Обеспечение. Очень важно, что сейчас Соединенные Штаты увеличивают поставки. Это нужно, чтобы выровнять ситуацию. Я благодарен нашим партнерам. И темп снабжения должен стать таким, чтобы сбить темп российских штурмов", - подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что Украине нужны сильные позиции для дипломатии. И каждое подразделение и бригада, которые это обеспечивают, приближают возможность стойкого мира.

Глава государства поблагодарил за стойкость и смелость в боях на этой неделе 90-ю, 80-ю, 82-ю отдельные десантно-штурмовые бригады, а также 68 отдельную егерскую бригаду. При этом он упомянул о 225 и 425 отдельных штурмовых батальонах.

"Также хочу отметить сейчас всех наших воинов, наносящих дальнобойные удары по территории России. И у нас есть правильные, нужные результаты в уничтожении именно военной инфраструктуры врага, и только такой: Украина защищается от агрессии, и наши удары направлены исключительно на военные цели", - добавил президент.

Он поблагодарил ВСУ, СБУ, ГУР и внешнюю разведку за точность.