Зеленський заявив про збільшення поставок зброї від США
Сполучені Штати Америки збільшують постачання військової допомоги Україні. Це допомагає вирівняти ситуацію у війні з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
За словами глави української держави, сьогодні була доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського і міністра оборони України Рустема Умєрова.
"Фронт. Забезпечення. Дуже важливо, що зараз Сполучені Штати збільшують постачання. Це потрібно, щоб вирівняти ситуацію. Я вдячний нашим партнерам. І темп постачання має стати таким, щоб збити темп російських штурмів", - наголосив Зеленський.
Він уточнив, що Україні потрібні сильні позиції для дипломатії. І кожен підрозділ і бригада, які це забезпечують, наближають можливість стійкого миру.
Глава держави подякував за стійкість і сміливість у боях цього тижня 90-й, 80-й, 82-й окремим десантно-штурмовим бригадам, а також 68-й окремій єгерській бригаді. При цьому він згадав про 225 і 425 окремі штурмові батальйони.
"Також хочу відзначити зараз усіх наших воїнів, які завдають далекобійних ударів по території Росії. І в нас є правильні, потрібні результати у знищенні саме військової інфраструктури ворога, і тільки такої: Україна захищається від агресії, і наші удари спрямовані виключно на військові цілі", - додав президент.
Він подякував ЗСУ, СБУ, ГУР і зовнішній розвідці за влучність.
Допомога від США
Нагадаємо, перед інавгурацією Дональда Трампа адміністрація президента США Джо Байдена збільшила військову допомогу Україні.
За останній місяць Вашингтон уже оголосив кілька нових пакетів військової допомоги.
Також 20 грудня Reuters написало, що США можуть найближчими днями оголосити пакет військової допомоги для України, до якого увійде озброєння вартістю 1,2 млрд доларів. Йдеться, зокрема, про ракети для протиповітряної оборони та артилерійські снаряди.
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