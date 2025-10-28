Зеленский заявил о важном решении по созданию спецтрибунала для России

"Получил небольшой спойлер от министра иностранных дел (Андрея Сибиги - ред.), что Нидерланды приняли официальное решение, что будут страны начала (трибунала - ред.) открытия офиса, открытия трибунала против преступлений Российской Федерации", - сообщил Зеленский.

Президент отметил, что это решение является очень важным для Украины.

"Мы уверены в том, что война закончится. И когда мы говорим, что мы хотим справедливого мира, прежде всего мы хотим трибунала всем преступникам. Мы очень благодарны, что после длительного рассмотрения по этому вопросу, приняли такое решение. Для нас это сигнал, что справедливость есть и справедливость должна быть", - подчеркнул он.