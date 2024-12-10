Зеленский заявил об успешных испытаниях новой ракеты "Рута"

Глава государства подчеркнул, что украинские ракеты и дроны еще до недавнего времени "были из фантастики", но сегодня это уже реальность.

"Ракета "Паляниця" вышла в серийное производство. Первые боевые применения успешно прошла ракета-дрон "Пекло". На днях мы передали нашим Силам обороны первую партию. Идут успешные испытания новой ракеты "Рута". Дальнобойный "Нептун" вскоре станет ужасающей реальностью для оккупантов", - рассказал Зеленский.

Он обратил внимание, что похожая ситуация и с дронами. В Украине производят разведывательные беспилотники "Гор", ночные бомберы "Вампір" и Heavy Shot, FPV-дроны "Колібрі" и "Камік", FPV-самолеты Darts, а также дальнобойные "Лютий" и Fire Point-1.

"Все это - украинское производство. Все это уже активно используется. И на фронте, и во вражеском тылу тоже. То, что дает Украине силу. То, что дает нам, украинцам защиту. То, что принесет нам, я уверен, справедливый мир", - подчеркнул президент.