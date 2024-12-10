Зеленський заявив про успішні випробування нової ракети "Рута"

Глава держави наголосив, що українські ракети та дрони ще донедавна "були з фантастики", але сьогодні це вже реальність.

"Ракета "Паляниця" вийшла в серійне виробництво. Перші бойові застосування успішно пройшла ракета-дрон "Пекло". Днями ми передали нашим Силам оборони першу партію. Ідуть успішні випробування нової ракети "Рута". Далекобійний "Нептун" незабаром стане жахливою реальністю для окупантів", - розповів Зеленський.

Він зазначив, що схожа ситуація і з дронами. В Україні виробляють розвідувальні безпілотники "Гор", нічні бомбери "Вампір" та Heavy Shot, FPV-дрони "Колібрі" та "Камік", FPV-літаки Darts, а також далекобійні "Лютий" та Fire Point-1.

"Все це - українське виробництво. Все це вже активно використовується. І на фронті, і у ворожому тилу теж. Те, що дає Україні силу. Те, що дає нам, українцям захист. Те, що принесе нам, я впевнений, справедливий мир", - наголосив президент.