У Зеленского заявив, что Крым никогда не станет предметом переговоров с Россией

Крым никогда не станет предметом переговоров с Россией. Наша страна не будет торговать своими территориями.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Офиса президента Украины Игоря Жовкву в интервью "Крым.Реалии" .

Жовква напомнил, как в начале полномасштабной войны Украину пытались склонить к компромиссам. Сейчас тоже слышны нарративы о прекращении огня и остановке на позициях, которые занимают стороны с дальнейшим проведением переговоров. Так, это предлагает РФ, ее сателлиты или так называемые посредники, которые пытаются получиться какую-то свою долю успеха в этом процессе.

"Ответ очень четкий - посредники не нужны для Украины. Нужны те лидеры, страны, которые на стороне Украины. Потому что Украина торговать своими территориями не будет, Украина их будет только освобождать", - добавил Жовква.

Также он добавил, что сейчас никто точно не скажет, каким образом Украина деоккупирует Крым, но "это точно произойдет". Жовква считает, что "дипломатический путь может дополнять военный".

Напомним, в разведке рассказали о неминуемой деоккупации Крыма.

Кроме того, в США считают, что Украина имеет право атаковать российские военные объекты в Крыму.

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