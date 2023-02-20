ua ru
Пн, 20 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Зеленського заявили, що Крим ніколи не стане предметом переговорів з Росією

Новость на русском →
Понеділок 20 лютого 2023 16:45
У Зеленського заявили, що Крим ніколи не стане предметом переговорів з Росією Фото: Ігор Жовква (facebook.com/president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Крим ніколи не стане предметом переговорів із Росією. Наша країна не торгуватиме своїми територіями.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заступника глави Офісу президента України Ігоря Жовкву в інтерв'ю "Крим.Реалії".

Жовква нагадав, як на початку повномасштабної війни Україну намагалися схилити до компромісів. Наразі теж чути наративи про припинення вогню та зупинку на позиціях, які займають сторони з подальшим проведенням переговорів. Так, це пропонує РФ, її сателіти або так звані посередники, які намагаються вийти на якусь свою частку успіху в цьому процесі.

"Відповідь дуже чітка - посередники не потрібні для України. Потрібні ті лідери, країни, які на боці України. Тому що Україна торгувати своїми територіями не буде, Україна їх лише звільнятиме", - додав Жовква.

Також він додав, що зараз ніхто точно не скаже, яким чином Україна деокупує Крим, але це точно відбудеться. Жовква вважає, що "дипломатичний шлях може доповнювати військовий".

Нагадаємо, у розвідці розповіли про неминучу деокупацію Криму.

Крім того, у США вважають, що Україна має право атакувати російські військові об'єкти у Криму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ігор Жовква Офіс президента Крым Війна Росії проти України
NEWS
Резніков анонсував ще більше ППО від партнерів: суттєво посилять захист неба
Резніков анонсував ще більше ППО від партнерів: суттєво посилять захист неба
DAILY
По всіх фронтах. Які шанси у РФ на Донбасі і до чого готується Україна
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна По всіх фронтах. Які шанси у РФ на Донбасі і до чого готується Україна