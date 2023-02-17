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США поддерживают нанесение ударов по военным объектам России в Крыму, - Госдеп

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Пятница 17 февраля 2023 03:55
США поддерживают нанесение ударов по военным объектам России в Крыму, - Госдеп Фото: Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В США считают, что Украина имеет право атаковать российские военные объекты во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд.

"Базы России в Крыму являются легитимными целями для Украины. Киев бьет по ним, и мы это поддерживаем", - отметила дипломат.

По ее словам, "это часть обеспечения крепкого сдерживания РФ".

"Украина не будет находиться в безопасности, если Крым, как минимум, не будет демилитаризирован", - добавила Нуланд.

Напомним, 16 февраля на севере Крыма раздались взрывы. Очевидцы утверждали о работе ПВО.

Позже стало известно, что взрыв произошел в одной из российских воинских частей в районе Армянска.

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