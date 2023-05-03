Зеленский заявил, что узнал об "утечке" данных Пентагона из СМИ, - WP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не имел никаких разговоров с Белым домом о массовой утечке в средства массовой информации документов американской разведки, и узнал об этом уже из новостей, как и все остальные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Украинского государства The Washington Post.
"Я не получал информацию ни от Белого дома, ни от Пентагона заранее. У нас не было такой информации" - отметил Зеленский.
Президент назвал ситуацию с таким "сливом" разведданных США, что просочились в сеть через платформу обмена сообщениями Discord, "определенно плохой историей".
"Нам это невыгодно. Это невыгодно для репутации Белого дома, и я считаю, что это невыгодно для репутации Соединенных Штатов", - добавил он.
На вопрос журналиста, не привело ли это к ослаблению доверия между странами, Зеленский отметил, что демонстрация своих личных чувств не стоит потенциального вреда поддержке США военных усилий Украины.
"Там, где я могу говорить откровенно, я это делаю. Но есть высокие риски. Если бы это была моя война против Путина, и нас было двое на поле боя, я бы сказал всем, что я о них думаю. Но здесь история немного другая. Мы все несем ответственность", - подчеркивает глава Украинского государства.
Также Зеленский. комментируя "утечки" данных из Пентагона, назвал их "телешоу", которое может заинтересовать некоторых людей, но которое в конечном итоге это играет РФ на руку.
"Где-то хайп, где-то скандал. Для нас все, что так или иначе заранее информирует нашего врага, для нас однозначно минус. Я не вижу здесь никаких преимуществ", - добавил он.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, угрожает ли утечка данных Пентагона стратегии нашей страны.
Также сообщилось, что по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, "слитые документы" не повлияют на планы ВСУ, поскольку у военных много вариантов действий, а решение о контрнаступлении принимается в последний момент.
Напомним, 13 апреля в США задержали подозреваемого в утечке документов Пентагона. Им оказался 21-летний военный Джек Тейшейра, сливавший данные -в чат-группе для геймеров Thug Shaker Central.
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