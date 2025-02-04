ua en ru
Вт, 04 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Зеленский заявил о раскрытии теневых финансовых схем и анонсировал новые санкции СНБО

Вторник 04 февраля 2025 20:28
UA EN RU
Зеленский заявил о раскрытии теневых финансовых схем и анонсировал новые санкции СНБО Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Украине недавно произошли замены руководителей Налоговой службы и Финмониторинга. Сейчас уже есть первые результаты изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, сегодня было проведено заседание Совета национальной безопасности на котором состоялись важные доклады по финансовой чистоте в стране.

"Результаты по теневым финансовым схемам, которые наконец остановлены. И это касается и олигархов, и чиновников, и депутатов, и тех, кто использовал или использует различные фонды, чтобы фактически скрывать средства. Миллиарды гривен", - заявил Зеленский.

По его словам, соответствующие материалы уже были переданы в правоохранительные органы. Президент отметил, что расследования должны быть объективными, несмотря на то, кто нарушает закон.

"Принято на СНБО и решение о санкциях. Списки вскоре. Будет несколько жестких пакетов", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, в конце прошлого года Кабмин принял решение о назначении Руслана Кравченко на должность главы Государственной налоговой службы Украины. До этого он возглавлял Киевскую ОГА.

Также недавно президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Из него выведен Игорь Черкасский.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Зеленский об оттягивании вступления Украины в НАТО: дайте нам ядерное оружие и ракеты
Зеленский об оттягивании вступления Украины в НАТО: дайте нам ядерное оружие и ракеты
DAILY
"Гибнут в первые минуты штурмов". Как ССО брали в плен бойцов КНДР и что рассказали корейцы
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Гибнут в первые минуты штурмов". Как ССО брали в плен бойцов КНДР и что рассказали корейцы