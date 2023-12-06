Зеленский заявил о подготовке активных действий зимой в международной дипломатии

"Готовим активное продление декабря, активное начало следующего года", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина будет бороться "за собственные интересы, справедливые интересы каждой свободной нации".

"Поскольку если мы себя можем защищать, это усиливает и всех других в мире, кто так же, как и мы в Украине, ценит свободу и международный порядок", - заявил Зеленский.

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