Зеленский заявил о перспективах нового контрнаступления ВСУ и назвал условие

Что происходит на фронте

Следует отметить, что в 2022 году Украина провела несколько крупных наступательных операций. Благодаря им удалось отбросить российские войска от Киева, освободить север Украины, Харьковскую и Херсонскую области.

В 2023 году Украина готовила новое контрнаступление, которое началось летом. Однако не удалось добиться желаемых результатов. ВСУ столкнулись с сильной обороной врага в Запорожской и Донецкой областях.

Пока ситуация на фронте напряженная. Оккупанты атакуют на нескольких направлениях сразу. Войска РФ хотят прорвать оборону ВСУ в районе Авдеевки, захватить Часов Яр на Бахмутском направлении. Это позволит им продвинуться вглубь Донецкой области.

Кроме того, россияне пошли в наступление на севере Харьковской области. Продвижение врага остановили, но бои там продолжаются.

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