Зеленский заявил о готовности покинуть пост ради мира в Украине или вступления в НАТО

Во время пресс-конференции у Зеленского спросили, готов ли он покинуть пост президента. На это он ответил, что готов оставить должность в обмен на мир.

"Если мир для Украины, и если вам это очень нужно, чтобы я оставил свой пост - я готов. Второй вопрос - могу поменять это на НАТО, если есть такие условия, сразу, чтобы долго об этом не говорить", - ответил Зеленский журналисту.

По его словам, сейчас он сосредоточен на безопасности Украины сегодня, а не через 20 лет, и не собирается оставаться у власти десятилетиями.

"Я считаю, что НАТО - самый дешевый вариант, и это правда. В любом случае, независимо от того, кто это поддерживает или нет, эта тема есть на столе. И в рамках гарантий безопасности и переговоров она также будет присутствовать. Я не знаю, чем закончатся эти переговоры, но этот вопрос точно будет обсуждаться", - сказал он.

Зеленский отметил, что этот вопрос будет обсуждаться с партнерами.

"Здесь важно, чтобы мы все понимали - это не переговорный стол, за который приглашают Украину. Это наш стол, потому что война продолжается в Украине. Именно мы приглашаем европейских лидеров, ведь война идет на нашей земле. Мы являемся частью этого континента", - подчеркнул он.

Позиция Трампа относительно войны в Украине

Дональд Трамп еще во время избирательной кампании обещал завершить войну в Украине, а после вступления в должность начал делать пророссийские заявления, обвиняя украинское руководство. Он назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что тот ничего не сделал для завершения войны.

21 февраля Трамп признал вину России, но также возложил ответственность на Зеленского и Байдена. Он утверждает, что Путин хочет мира, но может захватить всю Украину, а Европа, по его мнению, не приложила усилий для прекращения войны.

На днях между американским лидером Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским разгорелся конфликт. Трамп заявил, что якобы рейтинг доверия к Зеленскому среди украинцев составляет 4%.