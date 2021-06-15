Зеленський заявив, що ТКГ повинна відновити повноцінну роботу

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 15 червня, зустрівся з главою ОБСЄ Анн Лінде. В ході розмови глава держави закликав Тристоронню контактну групу відновити повноцінну роботу для врегулювання ситуації на Донбасі.
Про це повідомила прес-служба Офісу президента.
Сторони обговорили безпекову ситуацію на Донбасі та поблизу східного кордону України, а також обмінялися думками щодо високого рівня військової загрози для нашої держави з боку Росії.
"Ми вдруге цьогоріч зустрічаємося з вами у Києві. Важливою є поїздка, яку ви цими днями здійснили на схід України", - сказав президент.
Зеленський та Лінде обговорили шляхи зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні, і в цьому контексті президент наголосив на важливості моніторингу ОБСЄ ситуації вздовж непідконтрольної ділянки кордону з РФ, в окупованому Криму та в Азово-Чорноморсьому регіоні.
Нагадаємо, до цього глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив на важливості продовження місії ОБСЄ на непідконтрольній Україні ділянці кордону з РФ. Україна наполягає, що ця місія повинна продовжити роботу і після 31 липня.
Водночас український омбудсмен заявляла, що окупанти на Донбасі закривають навчальні заклади.