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Зеленский заявил, что ТКГ должна возобновить полноценную работу

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский сегодня, 15 июня, встретился с главой ОБСЕ Анн Линде. В ходе разговора глава государства призвал Трехстороннюю контактную группу возобновить полноценную работу для урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Стороны обсудили ситуацию безопасности на Донбассе и вблизи восточной границы Украины, а также обменялись мнениями относительно высокого уровня военной угрозы для нашего государства со стороны России.

"Мы второй раз в этом году встречаемся с вами в Киеве. Важной является поездка, которую вы в эти дни совершили на восток Украины", - сказал президент.

Зеленский и Линде обсудили пути укрепления безопасности в Черноморском регионе, и в этом контексте президент отметил важность мониторинга ОБСЕ ситуации вдоль неподконтрольного участка границы с РФ, в оккупированном Крыму и в Азово-Черноморском регионе.

Напомним, до этого глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул важность продолжения миссии ОБСЕ на неподконтрольном Украине участке границы с РФ. Украина настаивает, что эта миссия должна продолжить работу и после 31 июля.

В то же время украинский омбудсмен заявляла, что оккупанты на Донбассе закрывают учебные заведения.

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