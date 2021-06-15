Зеленский заявил, что ТКГ должна возобновить полноценную работу

Президент Владимир Зеленский сегодня, 15 июня, встретился с главой ОБСЕ Анн Линде. В ходе разговора глава государства призвал Трехстороннюю контактную группу возобновить полноценную работу для урегулирования ситуации на Донбассе.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Стороны обсудили ситуацию безопасности на Донбассе и вблизи восточной границы Украины, а также обменялись мнениями относительно высокого уровня военной угрозы для нашего государства со стороны России.
"Мы второй раз в этом году встречаемся с вами в Киеве. Важной является поездка, которую вы в эти дни совершили на восток Украины", - сказал президент.
Зеленский и Линде обсудили пути укрепления безопасности в Черноморском регионе, и в этом контексте президент отметил важность мониторинга ОБСЕ ситуации вдоль неподконтрольного участка границы с РФ, в оккупированном Крыму и в Азово-Черноморском регионе.
Напомним, до этого глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул важность продолжения миссии ОБСЕ на неподконтрольном Украине участке границы с РФ. Украина настаивает, что эта миссия должна продолжить работу и после 31 июля.
В то же время украинский омбудсмен заявляла, что оккупанты на Донбассе закрывают учебные заведения.