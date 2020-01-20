ru
ua

Зеленський заявив про низький рівень антисемітизму в Україні

Новини » Суспільство   

Президент зазначив, що серед європейських країн в Україні найнижчий рівень антисемітизму

В Україні один з найнижчих рівнів антисемітизму в Європі. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для The Times of Israel.

За словами Зеленського, про це також свідчать статистичні дані опитування організації Pew Research Center.

"У 2018 році було опубліковано опитування Pew Research Center, в якому оцінювався рівень антисемітизму в Європі. І найнижчий рівень антисемітизму в Україні", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що в Україні, як і скрізь у світі, зараз і в минулому, є певний відсоток людей, які "не бачать нікого, крім своєї нації".

"Те ж саме сталося під час Другої світової війни і під час окупації України Німеччиною. Також складне ставлення демонструвалося до єврейського народу в радянський час. Ми все це знаємо", - заявив президент України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський буде присутній на Світовому форумі Голокосту 22-23 січня в Єрусалимі, присвяченому 75-й річниці звільнення нацистського концтабору Освенцим.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністерство закордонних справ Ізраїлю виступило із засудженням вшанування ідеологів Українського національного руху, які, за їх твердженням, відповідальні за вбивство євреїв під час Голокосту.

Гончарук пояснив високі зарплати міністрів США можуть урізати військову допомогу Іраку
Читати всі новини