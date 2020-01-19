ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський має намір відвідати в Ізраїлі заходи з нагоди річниці визволення Освенцима

Новини » Політика     19.01.2020 - 22:40
Зеленський має намір відвідати в Ізраїлі заходи з нагоди річниці визволення Освенцима
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що вважає справедливим, щоб він міг виступити на Світовому форумі Голокосту

Президент України Володимир Зеленський буде присутній на Світовому форумі Голокосту 22-23 січня в Єрусалимі, присвяченому 75-й річниці звільнення нацистського концтабору Освенцим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України для The Times of Israel.

При цьому Зеленський зараз відклав остаточне підтвердження, тому що йому потрібно було бути впевненим, що спочатку будуть розглянуті всі питання, пов'язані з поверненням Іраном в Україну тіл українських громадян, які загинули авіакатастрофі 8 січня.

За словами президента України, було б справедливо запропонувати йому виступити на цьому заході.

"Наявна у нас статистична інформація показує, що кожен четвертий з євреїв, які загинули під час Голокосту, був українцем. Я знаю, що у ізраїльської сторони інший формат ... Нас не запросили виступати. Але в будь-якому випадку, я буду присутній на цій церемонії", - сказав глава держави.

Крім того, Зеленський нагадав про плани почати будівництво в 2020 році в Бабиному Яру меморіалу для убитих там нацистами євреїв. Він розповів, що проект включає в себе історичний музей, в ньому буде розказана вся історія про 150 тисяч євреїв, страчених в Бабиному Яру.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Ізраїлю виступило із засудженням вшанування ідеологів Українського національного руху, які, за їх твердженням, відповідальні за вбивство євреїв під час Голокосту.

Зеленський: з міністрами, які не згодні з зарплатою, доведеться прощатися Зеленський на засіданні РНБО розглянув Стратегію нацбезпеки України
Новини України Володимир ЗеленськийІзраїль
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся