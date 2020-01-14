ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Новий тариф в 2 рази менше собівартості послуг з доставки газу, - "Запоріжгаз"

Новини » Енергетика     14.01.2020 - 16:41
Новий тариф в 2 рази менше собівартості послуг з доставки газу, - "Запоріжгаз"
Ілюстративне фото (УНІАН)

Державний регулятор вперше за останні 5 років переглянув питання тарифів

НКРЕКП схвалила для АТ "Запоріжгаз" новий тариф на розподіл, який в 2 рази менше собівартості доставки газу споживачам. Таке рішення держрегулятора призведе до того, що в 2020 році збитки компанії складуть 275 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Державний регулятор вперше за останні 5 років переглянув питання необґрунтованих тарифів для АТ "Запоріжгаз". У таблиці видно результати збиткової діяльності АТ "Запоріжгаз" впродовж цього період", - йдеться у повідомленні.

Фінансові результати АТ "Запоріжгаз" (млрд гривень)

Новий тариф в 2 рази менше собівартості послуг з доставки газу, - &quot;Запоріжгаз&quot;

За словами прес-служби, через новий тариф АТ "Запоріжгаз" не має можливості підняти зарплатню до конкурентного рівня та утримати фахівців від звільнення. Дефіцит кадрів зараз у компанії складає 15,6%. Також у прес-службі зазначили, що через тарифи АТ "Запоріжгаз" не може розраховуватись за технологічний газ, що призвело до заборгованості перед оператором ГТС.

Як тариф впливає на фінансовий результат компанії

Новий тариф в 2 рази менше собівартості послуг з доставки газу, - &quot;Запоріжгаз&quot;

"Також необґрунтований тариф не дозволяє АТ "Запоріжгаз" закупити на ринку необхідні обсяги технологічного газу, що створює фінансовий тягар для всього ланцюга транспортування газу до споживачів. Це призведе до штучного банкрутства не лише Операторів ГРМ, а й нового незалежного оператора ГТС", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі нагадали, що 24 грудня 2019 року Постановою № 3022 НКРЕКП затвердила для "Запоріжгазу" новий тариф на послуги розподілу природного газу з 1 січня 2020 року на рівні 55 коп. за 1 куб. м (з ПДВ), в той час як фактична собівартість робіт з доставки газу становить 1,10 гривень за куб. м (з ПДВ). "Спеціалісти компанії вкотре звертають увагу Нацкомісії на необґрунтованість розрахунків та наголошують на необхідності затвердження економічно обґрунтованих тарифів за розподіл природного газу", - йдеться у повідомленні.

"Івано-Франківськгаз": новий тариф у 3 рази менший собівартості доставки газу "Хмельницькгаз Збут": боржники ризикують отримати пеню та позбутися субсидій
Новини України Запоріжжягаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся