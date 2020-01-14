Новий тариф в 2 рази менше собівартості послуг з доставки газу, - "Запоріжгаз"

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Державний регулятор вперше за останні 5 років переглянув питання тарифів

НКРЕКП схвалила для АТ "Запоріжгаз" новий тариф на розподіл, який в 2 рази менше собівартості доставки газу споживачам. Таке рішення держрегулятора призведе до того, що в 2020 році збитки компанії складуть 275 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Державний регулятор вперше за останні 5 років переглянув питання необґрунтованих тарифів для АТ "Запоріжгаз". У таблиці видно результати збиткової діяльності АТ "Запоріжгаз" впродовж цього період", - йдеться у повідомленні.

Фінансові результати АТ "Запоріжгаз" (млрд гривень)

За словами прес-служби, через новий тариф АТ "Запоріжгаз" не має можливості підняти зарплатню до конкурентного рівня та утримати фахівців від звільнення. Дефіцит кадрів зараз у компанії складає 15,6%. Також у прес-службі зазначили, що через тарифи АТ "Запоріжгаз" не може розраховуватись за технологічний газ, що призвело до заборгованості перед оператором ГТС.

Як тариф впливає на фінансовий результат компанії

"Також необґрунтований тариф не дозволяє АТ "Запоріжгаз" закупити на ринку необхідні обсяги технологічного газу, що створює фінансовий тягар для всього ланцюга транспортування газу до споживачів. Це призведе до штучного банкрутства не лише Операторів ГРМ, а й нового незалежного оператора ГТС", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі нагадали, що 24 грудня 2019 року Постановою № 3022 НКРЕКП затвердила для "Запоріжгазу" новий тариф на послуги розподілу природного газу з 1 січня 2020 року на рівні 55 коп. за 1 куб. м (з ПДВ), в той час як фактична собівартість робіт з доставки газу становить 1,10 гривень за куб. м (з ПДВ). "Спеціалісти компанії вкотре звертають увагу Нацкомісії на необґрунтованість розрахунків та наголошують на необхідності затвердження економічно обґрунтованих тарифів за розподіл природного газу", - йдеться у повідомленні.