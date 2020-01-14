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МЗС назвало безпідставними звинувачення України в антисемітизмі з боку Ізраїля

Новини » Політика     14.01.2020 - 16:44
МЗС назвало безпідставними звинувачення України в антисемітизмі з боку Ізраїля
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Таким чином дипломати відреагували на недавню заяву МЗС Ізраїля

Міністерство закордонних справ (МЗС) України відреагувало на заяву МЗС Ізраїлю щодо відповідальності українських націоналістів за вбивства під час Голокосту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу українського МЗС.

В заяві йдеться, що Україна рішуче засуджує будь-які форми нетерпимості та антисемітизму, а органи влади на всіх рівнях докладають зусиль для боротьби з їх проявами.

"Збереження історичної пам’яті про трагедію Голокосту в Україні, відновлення історичної справедливості, у т.ч. щодо тих, хто боровся за незалежність нашої держави і чию пам‘ять на догоду своїм інтересам зганьбила пропагандистська машина СРСР, і надалі залишатимуться важливими напрямами державної політики України. Вкотре наголошуємо, що цивілізовані нації мають виходити з принципу вшанування усіх загиблих, а дискусії у цій сфері мають точитися на рівні істориків і експертів, а не політиків", - наголошують українські дипломати.

Раніше Міністерство закордонних справ Ізраїлю виступило із засудженням вшанування ідеологів Українського національного руху, які, за їх твердженням, відповідальні за вбивство євреїв під час Голокосту.

Нагадаємо, 1 січня в Києві відбулася традиційна смолоскипна хода, присвячена дня народження голови ОУН УПА Степана Бандери, в якому взяли участь близько двох тисяч осіб. Учасники ходи розгорнули синьо-жовтий та червоно-чорний прапори.

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