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Зеленський заявив про необхідність створення вакцин в Україні

Київ, Понеділок 03 серпня 2020 14:35
Зеленський заявив про необхідність створення вакцин в Україні
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Зеленський пропонує забезпечити українських вчених всім необхідним

Президент України Володимир Зеленський вважає, що в країні необхідно створити можливість для розробки вакцин і ліків. Для цього вчених і медиків треба забезпечити обладнанням і фінансуванням.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за результатами селекторної наради з представниками уряду.

Повідомляється, що на сьогоднішній нараді Зеленський торкнувся питання забезпечення всіх умов для того, щоб українські вчені мали необхідне обладнання, лабораторії, фінансування. Це потрібно, щоб стратегічно Україна мала можливості для створення ліків і вакцин в майбутньому.

Крім того, Зеленський висловив сумнів в ефективності урядових програм по захисту українців від негативних наслідків пандемії. Зокрема, мова йде про виплату 2/3 зарплатні, виплати по безробіттю та програмою кредитів "5-7-9%".

"Це красиво звучить. Але багато хто постраждав, втратив роботу, пішов у вимушену відпустку. В цілому люди сьогодні отримують набагато менше. Держава має давати або можливості робити щось самому, або забезпечувати місцем роботи. Настав той момент життя, коли треба створювати величезну кількість робочих місць. І перезапуск державних підприємств, промисловості має зіграти в цьому стратегічну роль", - додав президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колективний імунітет від коронавірусу в Україні може з'явитися через рік.

До цього головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна отримає від ВООЗ вакцину від коронавірусу для 20% населення.

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