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Зеленский заявил о необходимости создания вакцин в Украине

Киев, Понедельник 03 августа 2020 14:35
Зеленский заявил о необходимости создания вакцин в Украине
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Зеленский предлагает обеспечить украинских ученых всем необходимым

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в стране необходимо создать возможность для разработки вакцин и лекарств. Для этого ученых и медиков нужно обеспечить оборудованием и финансированием.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента по результатам селекторного совещания с представителями правительства.

Сообщается, что на сегодняшнем совещании Зеленский затронул вопрос обеспечения всех условий для того, чтобы украинские ученые имели необходимое оборудование, лаборатории, финансирование. Это нужно, чтобы стратегически Украина имела возможности для создания лекарств и вакцин в будущем.

Кроме того, Зеленский выразил сомнение в эффективности правительственных программ по защите украинцев от негативных последствий пандемии. В частности, речь идет о выплате 2/3 зарплаты, выплатах по безработице и программе кредитов "5-7-9%".

"Это красиво звучит. Но многие пострадали, потеряли работу, ушли в вынужденный отпуск. В целом люди сегодня получают гораздо меньше. Государство должно давать или возможности делать что-то самому, либо обеспечивать местом работы. Настал тот момент жизни, когда надо создавать огромное количество рабочих мест. И перезапуск государственных предприятий, промышленности должен сыграть в этом стратегическую роль", - добавил президент.

Напомним, ранее сообщалось, что коллективный иммунитет от коронавируса в Украине может появиться через год.

До этого главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина получит от ВОЗ вакцину от коронавируса для 20% населения.

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