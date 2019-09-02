Зеленський заявив про початок будівництва мосту в Станиці Луганській

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський проводить зустріч з главами ВР, Кабміну та правоохоронних органів

В Станиці Луганській завершили демонтаж блокпоста і почали будівництво зруйнованого мосту. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідну заяву Зеленський зробив під час зустрічі з головами Верховної ради, Кабінету міністрів і правоохоронних органів.

"У Нас є невеликі перемоги і досягнення. Демонтували, нарешті, на окупованій частині Станиці Луганської блокпост. Я вітаю нашу групу, яка займалася цим питанням. Починаємо будувати міст у Станиці-Луганській", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ООС заявили про демонтаж останньої фортифікації з боку української сторони у Станиці Луганській. При цьому наголошується, що з боку бойовиків демонтажні роботи не проводяться.

Також РБК-Україна повідомляло, що 1 вересня бойовики не дали можливість розпочати будівельні роботи на мосту у Станиці Луганській. Збройні підрозділи Російської Федерації не гарантували безпеку під час ремонтних робіт для української сторони.