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Бойовики не пропустили будівельників до мосту в Станиці Луганській, - СЦКК

Новини » Надзвичайні події    01.09.2019 - 14:37
Бойовики не пропустили будівельників до мосту в Станиці Луганській, - СЦКК
Фото: міст в Станиці Луганській (5.ua)

Бойовики відмовилися гарантувати безпеку під час проведення робіт

Російсько-окупаційні війська продовжують відмовлятися виконувати свої зобов'язання в рамках розведення сил в районі Станиці Луганської. Про це йдеться в заяві української сторони Спільного центру з контролю та координації на сторінці у Facebook.

Як повідомили в СЦКК, у суботу, 31 серпня, бойовики не пропустили будівельників "Укртрансмосту" до зруйнованої ділянки мосту в Станиці Луганській, де відбулося розведення сил.

"У зв’язку з цими обставинами представники "Укртрансмосту" змушені були покинути ділянку розведення №1, не провівши вивчення ділянки зруйнованого мосту для визначення обсягів проведення подальших відновлювальних робіт", - йдеться в заяві.

Бойовики не пропустили будівельників до мосту в Станиці Луганській, - СЦКК

Крім того, 1 вересня повинні були відбутися демонтаж, розбирання та вивіз елементів конструкцій зруйнованого мосту та інші роботи на даній ділянці. Однак російські найманці відмовилися надавати гарантії безпеки, посилаючись на нібито відсутність детального плану робіт.

"Варто наголосити, що блокування окупаційною адміністрацією робіт в Станиці Луганській в черговий раз свідчить про цілеспрямоване не дотримання збройними формуваннями Російської Федерації та їх найманцями своїх зобов’язань, пов’язаних з відновленням інфраструктури в даному районі", - зазначили в СЦКК.

Нагадаємо, раніше в ОБСЄ констатували невиконання російсько-окупаційними силами зобов'язань в рамках розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської. Бойовики так і не почали процес демонтажу фортифікаційних споруд на ділянці розведення.

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Новини України мостСтаница ЛуганскаябойовикиСЦКК
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